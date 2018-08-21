Смертельне ДТП на Герцаївщині

- 21.08.2018 09:08
Смертельне ДТП на Герцаївщині

По даному факту слідчі вже звернулися до суду про призначення відповідних експертиз. Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

18 серпня на автодорозі у селі Мольниця Герцаївського району зіткнулися автомобілі «АУДІ» та «ВАЗ». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двох водіїв та пасажира автомобіля «ВАЗ» з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Герцаївської районної лікарні.

Медичне освідчення показало, що водії були тверезими. В подальшому у лікарні під час надання медичної допомоги помер 40-річний пасажир автомобіля «ВАЗ».

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зокрема, упродовж вихідних на Буковині поліцейськими зафіксовано 347 фактів порушення ПДР. Серед яких у 22 випадках водії перебували у стані сп’яніння.

Поліція вкотре нагадує, що неухильне дотримання Правил дорожнього руху є запорукою безпеки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, національна поліція чернівці

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