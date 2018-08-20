



Наливайченко підтвердив намір балотуватись у президенти - 20.08.2018 16:12

Заяву про бажання брати участь у президентських виборах в Україні оприлюднив колишній очільник Служби безпеки України, а нині - голова партії Громадсько-політичний рух "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Наливайченко зазначив, що завданням для нього та його команди э наведення порядку в Україні, відновлення миру, захист громадян та повернення країни на шлях розвитку.

Зазначимо, раніше ми писали про плани Наливайченка балотуватись у президенти України на виборах, що відбудуться 31 березня 2019 року. Екс-керівник СБУ наголошував на тому, що він розраховує на підтримку виборців, адже протягом декількох років він детально розробляв разом із своєю командою політичну стратегію.

Платинова Буковина

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