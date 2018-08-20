



В Чернівцях на об'їзній - затор через дорожню розмітку - 20.08.2018 14:23

Від об'їзної дороги в районі Гравітону в Чернівцях утворилась черга з автомобілів.



Причиною автомобільних заторів на вказаній ділянці, як стало відомо, є роботи з відновлення дорожньої розмітки.

Повідомляється, що працівники комунальних служб здійснюють роботи з фарбування пішохідного переходу.

Саме ці робои призвели до утворення на дорозі з мікрорайону Гравітон в бік центральної частини міста достатньо великого затору.

Платинова Буковина, Чернівці

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