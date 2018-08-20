Тарасенко: Гриценко не здатний щсь змінити в Україні

- 20.08.2018 13:54
Тарасенко: Гриценко не здатний щсь змінити в Україні

Керівник української партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко відзначає, що Анатолій Гриценко, який планує балотуватись у президенти України, як політик, нічого не вартий, та не здатен нічого змінити у країні.

Тарасенко також зазначив, що єдине, що Гриценко робив на посту міністра оборони України, це виконував замовлення зі знищення української армії.

Очільник партії "Правий сектор" підкреслив, що існуюча система є нічим іншим, як режимом внутрішньої окупації, і одним із гвинтиків даносистеми є Гриценко. Він виконував наказиз розпродавання армії, з її знищення, або ж міг робити інші речі - якщо б система була іншою.

За словами Андрія Тарасенка, до Анатолія Гриценка як можливого кандидата у президенти України активісти ПС ставляться негативно. Вони добре памёятають, що з території Майдану симферопольский "Беркут" виводив саме міністр оборони часів Януковича, який такд дозволяв собі критичні заяви на адресу революції Гідності.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: правий сектор тарасенко

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Україні цього року зарахували понад 448 тисяч першокласників В Міністерстві освіти та науки України повідомляють, що за новими стандартами освіти у новому навчальному році
- 20.08.2018 16:50
Наливайченко підтвердив намір балотуватись у президенти Заяву про бажання брати участь у президентських виборах в Україні оприлюднив колишній очільник
- 20.08.2018 16:12
В Греції офіційно завершена фінансова криза В Греції 20 серпня офіційно було завершено третю трирічну програму Європейського стабілізаційного фонду
- 20.08.2018 15:56
Міжнародна авіація проведе перевірку територій КНДР Представники Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) отримають доступ до перевірки об'єктів
- 20.08.2018 15:22
В Чернівцях на об'їзній - затор через дорожню розмітку Від об'їзної дороги в районі Гравітону в Чернівцях утворилась черга з автомобілів.
- 20.08.2018 14:23
В США в лікарні одночасно завагітніли 16 медсестер В штаті Аризона, США, в одній з місцевих лікарень одночасно 16 медсестер реанімації виявились вагітними.
- 20.08.2018 13:45
Особливості пенсійної реформи в Україні Поступові зміни пенсійної системи протягом наступних 10 років описані в законі України №2148-VIII від 03.10.2017 року
- 20.08.2018 13:10
Марсоход Opportunity в NASA визнали втраченим Спеціалисти NASA оголосили марсоход Opportunity "загубленим до найкращих часів".
- 20.08.2018 11:59
Буковинець Тесленко в черговий раз подолав суперника в рингу 26-річний боксер з Чернівців Олександр Тесленко завоював свою 14-ту перемогу, подолавши в рингу
- 20.08.2018 11:23
Хто залазив у кабінет мера Чернівців через вікно з автовишки? Відсторонений від виконання обов'язків мера Чернівців Олексій Каспрук опубліковав на власній сторінці у Facebook відео
- 20.08.2018 10:44

Всі новини