



Тарасенко: Гриценко не здатний щсь змінити в Україні - 20.08.2018 13:54

Керівник української партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко відзначає, що Анатолій Гриценко, який планує балотуватись у президенти України, як політик, нічого не вартий, та не здатен нічого змінити у країні.

Тарасенко також зазначив, що єдине, що Гриценко робив на посту міністра оборони України, це виконував замовлення зі знищення української армії.

Очільник партії "Правий сектор" підкреслив, що існуюча система є нічим іншим, як режимом внутрішньої окупації, і одним із гвинтиків даносистеми є Гриценко. Він виконував наказиз розпродавання армії, з її знищення, або ж міг робити інші речі - якщо б система була іншою.

За словами Андрія Тарасенка, до Анатолія Гриценка як можливого кандидата у президенти України активісти ПС ставляться негативно. Вони добре памёятають, що з території Майдану симферопольский "Беркут" виводив саме міністр оборони часів Януковича, який такд дозволяв собі критичні заяви на адресу революції Гідності.

Платинова Буковина

Всі новини