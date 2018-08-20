



В США в лікарні одночасно завагітніли 16 медсестер - 20.08.2018 13:45

В штаті Аризона, США, в одній з місцевих лікарень одночасно 16 медсестер реанімації виявились вагітними.

Жінки жартують та повідомляють, що у жодної з них не було наміру або домовленості одночасно завагітніти.

Спеціально для цих працівниць в роботі лікарні були внесені певні зміни - в меню їдальні було додано оливки та солоні огірки. Також медсестер біло звільнено від проведеня хіміотерапії та від роботи з пацієнтами, хворими на туберкульоз.

Відзначається, що жінки мають народити по черзі в період з довтня 2018 по січень 2019 року. Всі отримають відпустки у звёязку з пологами на 12 тижнів.

Платинова Буковина

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