Марсоход Opportunity в NASA визнали втраченим

- 20.08.2018 11:59
Марсоход Opportunity в NASA визнали втраченим

Спеціалисти NASA оголосили марсоход Opportunity "загубленим до найкращих часів". Відзначимо, що на Марсі відбулась масштабна та довготривала пилова буря, через яку ровер втратив живлення, оскільки не мав доступу до сонячної енергії.

Відзначимо, що після початку бурі, через яку значна частина поверхні Червоної планети опинилась без сонячного світла, вчені перевели марсохід у сплячий режим. Двох місяців очікування виявилось надто багато для перерви, і через це дослідники вирішили визначити Opportunity як втрачений на певний час апарат.

На даний момент марсохід Opportunity  все ще перебуває у сплячому режимі, що допомагає йому зберігати невеличкий заряд акумулятору доти, поки не з'явиться можливість здійснити підзарядку. Врешті-решт апаратможе повністю розрядити свої батареї, оскільки він надто довго перебуває в режимі очікування, як зазначається на сайті NASA.

Варто нагадати, що пилова буря розпочалась на Марсі 10 червня і через деякий час охопила практично всю поверхню планети. Команда Opportunity вже достатньо довго намага налагодити зв'язок із ровером, однак наразі усі спроби поки що є марними. Водночас шанси на повторний запуск марсоходу також вважаються мінмальними.

Платинова Буковина

Ключові слова: марсохід опортуніті, Opportunity

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