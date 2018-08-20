



Буковинець Тесленко в черговий раз подолав суперника в рингу - 20.08.2018 11:23

26-річний боксер з Чернівців Олександр Тесленко завоював свою 14-ту перемогу, подолавши в рингу американця Евері Гібсона.

На рахунку українця наразі - вже 14-й за рахунком кубок лідера над суперником.

Олександр Тесленко виступає на професійному рингу у супертяжкій вазі. В рейтингу боксерів даної категорії буковинець знаходиться нині на 51-му місці. Проживає Тесленко в канадському Торонто, де і тренується, і в змаганнях відомий як боксер з Канади.

Тесленко - дуже високий, його зріст складає 193 сантиметри, і на свої поєдинку завжди вдягнений у шорти з гербом України.

Платинова Буковина, Чернівці

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