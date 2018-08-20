



Хто залазив у кабінет мера Чернівців через вікно з автовишки? - 20.08.2018 10:44

Відсторонений від виконання обов'язків мера Чернівців Олексій Каспрук опубліковав на власній сторінці у Facebook відео, на якому видно, що чоловік за допомогою автовишки заходить до кабінету мера в ратуші через вікно.

Дана подія сталась у суботу, 18 серпня.

На відео можна побачити, як до будівлі міськради під'їхала автовишка, за допомогою якої чоловік у білій сорочці піднявся на висоту другого поверху та увійшов через відкрите вікно у кабінем міського голови.





Нагадаємо, що тимчасово обов'язки мера Чернівців наразі виконує секретар міськради Василь Продан. За його словами, автовишка стала чи не єдиним способом потрапити до кабінету. Продан відзначив, що у суботу працював проводив робочу нараду по темі доріг. Останній, хто лишав кабінет, зачинив двері. Секретар пояснив, що на двері було встановлено ще два роки тому магнітний замок, який неможливо відкрити без пульта, що лишився всередині кабінету.

Аби не висверлювати замок, було вирішено задіяти автовишку, оскільки вікно в кабінеті лишалося відкритим. Відкрити кабінет допомагав депутат міськради Ростислав Білик - саме він з автовишки зайшов до приміщення через вікно.

Платинова Буковина, Чернівці

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