Відома країна проведення наступної нормандської зустрічі

- 20.08.2018 10:16
Відома країна проведення наступної нормандської зустрічі

Нова зустріч в "нормандському форматі", що відбудеться на рівні президентів України, Франції, Німеччини та РФ, може відбутися у столиці Франції - Парижі.

В той же час, точну дату проведення зустрічі ще не узгодили.

Інформацію про місце проведення зустрічі "норманської четвірки" озвучив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков. Про це він зазнначив після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з канцером ФРН Ангелою Меркель. Голови держав зустрілись у суботу, 18 серпня, та обговорили серед інших питань можливість проведення саміту у нормандському форматі.

Роботу з підготовки зутрічі надалі проводять експерти. Меркель та Путін обсудили варіант зустрічі, поки що без визначення часових парамнтрів. Сторони наполягали на тому, щоб після проведення зутсрічі був отриманий реальний результат.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: нормандська зустріч у париіж, нормандська четвірка президенти

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