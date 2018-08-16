На Буковині виявлено заражених смертельною хворобою гризунів

- 17.08.2018 10:40
На Буковині виявлено заражених смертельною хворобою гризунів

Особливо небезпечним інфекційним захворюванням на території Чернівецької області серед найбільш поширених природно-вогнищевих хвороб є лептоспіроз.

За повідомленням державної установи "Чернівецький обласний центр МОЗУ", на Буковині частота виникнення лептоспірозу більша, ніж загалом по теритоорії України.

Протягом 2017 року на території області було зафіксовано 12 випадків захворювання лептоспірозу, і у 2 випадках пацієнти померли від ускладнень. За даними 2018 року, на Буковині вже зареєстровано три випадки захворювання, і внаслідок пізнього початку лікування важкий перебіг захворювання спостерігається у одного з пацієнтів. У цієї людини нафоні захворювання розвинулась ниркова та печінкова недостатність.

Разом із цим, на Буковині зберігається достатньо високий ризик захворювань місцевого населення на лептоспіроз. Результати моніторингу під час постійних перевірок лабораторією демонструють, що в об’єктах довкілля є широка циркуляція збудникі лептоспірозу. Власне, на всіх адміністративних територіях Чернівецької області було виявлено інфікованих лептоспірозом гризунів. Відзначимо, що саме гризуни є основними розносчиками хвороби, або ж зараження може відбуватись через забруднену воду.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: зараження лептоспірозом, лептоспіроз буковина

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