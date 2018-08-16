Патрульні ОБСЕ потрапили під обстріл на Донбасі

- 17.08.2018 10:22
Патрульні ОБСЕ потрапили під обстріл на Донбасі

Вранці 16 серпня на північно-східній околиці тимчасово окупованого Гольмівського під обстріл бойовиків потрапили спостерігачі СММ ОБСЄ.

Повідомляється, що п’ятеро працівників місії на двох броньованих автівках знаходились на непідконтрольній українській владі території, у 49 км від Донецка, на північно-східній околиці населеного пункту Гольмівське. Цей патруль здійснював перевірку території з обох боків лінії зіткнення з ціллю сприяння встановленню режима припинення вогню та проведенню ремонтних робіт на лінії електропередач. Окрім того, необхідно було провести також техобслуговування камери СММ, що було встанвлено на КПП в населений пункт Майорськ, що керується українським урядом.

Зовні знаходились троє спостерігачів ОБСЄ, у той час як ще двоє лишались у салонах авто. В цей час працівник КП Компанії "Вода Донбасу", що брав участь у ремонтних роботах, та озброєнний автоматом член військових формувань спілкувались зі спостерігачами. В припаркованому неподалік фургоні знаходились ще двое озброєних бойовиків та двоє працівників Компанії "Вода Донбасу". Патрульні ОБСЄ, що знаходились зовні, приблизно о 9:14 почули вибухи невідомого походження на відстані близько 500 метрів на північ, ще один вибх був чутний у 500 метраї на південний-південний схід. Далі пролунали десь 10 пострілів з стрілецької зброх вже неподалік, у 100-150 метрах на північ і північний захід. В двох випадках з десяти кулі в буквальному сенсі пролетіли над головами спостерігачів, що перебували назовні.

Після цього спостерігачі негайно сіли в автівки та поспішили покинути район, повернулись на передову патрульну базу населеного пункту Горлівка. Працівник КП "КОмпанія "Вода Донбасу" разом із озброєним чоловіком сіли в фургон та також забрались з вказаного району.

Патрульні ОБСЄ повідомили про даний випадок українську сторону в СЦКК, а також представників незаконних збройних формувань, та передали прохання розібратись з ситуацією. 

Платинова Буковина

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