



В Чернівцях тролейбус зіштовхнувся з легковиком - 17.08.2018 09:40

Вранці п’ятниці, 17 серпня, в Чернівцях сталась дорожно-транспорта пригода за участі тролейбуса та легкового авто.

Як повідомляється, аварія сталась на вулиці Героїв Майдану в районі кардіологічного диспансеру, на пішоходному переході. Зіштовхнулись тролейбус маршруту №5 та легкова автівка ВАЗ.

В місці ДТП наразі ускладнений рух, також спостерігаються труднощі з рухом транспорту на вулиці Героїв Майдану в сторону вулиці Комарова.

Про постраждалих наразі не повідомляється. Також поки що не відомо, хто чи що спричинило дану аварію.

Платинова Буковина, Чернівці

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