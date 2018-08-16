В Чернівцях тролейбус зіштовхнувся з легковиком- 17.08.2018 09:40
Вранці п’ятниці, 17 серпня, в Чернівцях сталась дорожно-транспорта пригода за участі тролейбуса та легкового авто.
Як повідомляється, аварія сталась на вулиці Героїв Майдану в районі кардіологічного диспансеру, на пішоходному переході. Зіштовхнулись тролейбус маршруту №5 та легкова автівка ВАЗ.
В місці ДТП наразі ускладнений рух, також спостерігаються труднощі з рухом транспорту на вулиці Героїв Майдану в сторону вулиці Комарова.
Про постраждалих наразі не повідомляється. Також поки що не відомо, хто чи що спричинило дану аварію.
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