



В Чернівцях машина через яму провалилась під землю - 16.08.2018 12:50

В Чернівцях мікроавтобус марки Mercedes потрапив у провалля на дорозі, через що застряг. Ліве задня колесу буквально провалилось у яму.

Інцидент стався сьогодні, 16 серпня, за адресою вул. Квітки-Основ’яненка, 16.

На фото нижче видно, що дорожне покриття на вказаній вулиці виглядає вкрай погано, і асфальту там практично не видно.

Судячи з усього, спочатку мала місце невеличка яма, і дорожне покриття обвалилось у той момент, коли цією ділянкою проїжджої частини проїздив мікроавтобус.

Платинова Буковина, Чернівці

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