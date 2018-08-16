



В Чернівцях на об’їзній горіло авто - 16.08.2018 12:04

У четвер, 16 серпня, під Чернівцями на об’їзній дорозі загорілась автівка марки ВАЗ.

Як повідомляється, подія сталась в селі Магала Новоселицького району Чернівецької області близько 7:00 ранку.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які якнайшвидше справились із загорянням.

Причини пожежі встановлюються. Про постраждалих в результаті даного інциденту інформації наразі немає.

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