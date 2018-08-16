В Чернівцях на об’їзній горіло авто- 16.08.2018 12:04
У четвер, 16 серпня, під Чернівцями на об’їзній дорозі загорілась автівка марки ВАЗ.
Як повідомляється, подія сталась в селі Магала Новоселицького району Чернівецької області близько 7:00 ранку.
На місце події оперативно прибули рятувальники, які якнайшвидше справились із загорянням.
Причини пожежі встановлюються. Про постраждалих в результаті даного інциденту інформації наразі немає.
Коментарі (0)
Другие новости:
Контрабандисти сигарет намагались підкупити прикордонників Щоб безперешкодно переміщувати сигарети до Румунії, порушники намагалися підкупити прикордонників
- 16.08.2018 15:23
- 16.08.2018 15:23
Фахівець NASA перевіряє відправлення на МКС на запах Робота хімічного фахівця в Національному аерокосмічному агенстві - не рідкість. А що, якви ви дізнались, що цій людині необхідно перевіряти
- 16.08.2018 14:53
- 16.08.2018 14:53
Житель Стрілецького Кута знову затриманий через наркотики У минулому зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків
- 16.08.2018 14:40
- 16.08.2018 14:40
Прокурори вимагають для Януковича 13 років в’язниці У судових дебатах по справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича завершили свої
- 16.08.2018 14:33
- 16.08.2018 14:33
В Чернівцях машина через яму провалилась під землю В Чернівцях мікроавтобус марки Mercedes потрапив у провалля на дорозі, через що застряг.
- 16.08.2018 12:50
- 16.08.2018 12:50
РФ провели незаконні військові навчання в Придністров’ї Без відповідного дозволу російські війська пересікли річку Дністер в Молдові. Даний факт зафіксували спостерігачі Організації
- 16.08.2018 12:32
- 16.08.2018 12:32
На Кіцманщині змія покусала місцевого жителя Згідно з повідомленням прес-служби Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області, на Буковині в Кіцманському районі
- 16.08.2018 11:31
- 16.08.2018 11:31
Злочинець потрапив за грати через помилки в записці В Ізраїлі стався незвичайний випадок - через поганий правопис вдалось затримати та віддати в руки правосуддя грабіжника банку.
- 16.08.2018 11:09
- 16.08.2018 11:09
Матіос заявив про звільнення Холодницького За словами керівника військової прокуратури України Анатолія Матіоса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
- 16.08.2018 10:06
- 16.08.2018 10:06
Знавців запрошують долучитись до змін українського правопису Нове та доповнене видання українського правопису було представлене на обговорення Міністерством науки та освіти України
- 16.08.2018 09:48
- 16.08.2018 09:48