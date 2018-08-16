На Кіцманщині змія покусала місцевого жителя

- 16.08.2018 11:31
На Кіцманщині змія покусала місцевого жителя

Згідно з повідомленням прес-служби Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області, на Буковині в Кіцманському районі місцевий житель постраждав від укусу змії.

Повідомлення про те, що з діагнозом укус змії потрапила людина, поступило вчора, 15 серпня. Чоловіка було госпиталізовано до Кіцмианської центральної районної лікарні.

Постраждалому 39 років, він є жителем села Хлівище. Чоловік порався на власному подвір’ї, як раптом відчув укус лівої ноги. В найскоріші терміни його направили до найближчої лікарні для подальшого лікування.

В прес-службі ДСНС нагадують про правила поведінки при укусі змії. Постраждалого необхідно якнайшвидше заспокоїти та зробити так, щоб ушкоджена кінцівка або інша частина тіла була нерухомою. Також бажано прикласти щось холодне. Якщо у оточуючих людей в ротовій порожнині та на губах немає подряпин та дрібних ранок, можливо спробувати відсмоктати отруту за рани постраждалого. Також постраждалому необхідно пити багато рідини. Наряду з цими заходами необхідно забезпечити якнайшвидше транспортування людини до медичного закладу, де лікарі нададуть необхідну при укусі змії допомогу.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: укуси змії буковина, отруйні змії буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Контрабандисти сигарет намагались підкупити прикордонників Щоб безперешкодно переміщувати сигарети до Румунії, порушники намагалися підкупити прикордонників
- 16.08.2018 15:23
Фахівець NASA перевіряє відправлення на МКС на запах Робота хімічного фахівця в Національному аерокосмічному агенстві - не рідкість. А що, якви ви дізнались, що цій людині необхідно перевіряти
- 16.08.2018 14:53
Житель Стрілецького Кута знову затриманий через наркотики У минулому зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків
- 16.08.2018 14:40
Прокурори вимагають для Януковича 13 років в’язниці У судових дебатах по справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича завершили свої
- 16.08.2018 14:33
В Чернівцях машина через яму провалилась під землю В Чернівцях мікроавтобус марки Mercedes потрапив у провалля на дорозі, через що застряг.
- 16.08.2018 12:50
РФ провели незаконні військові навчання в Придністров’ї Без відповідного дозволу російські війська пересікли річку Дністер в Молдові. Даний факт зафіксували спостерігачі Організації
- 16.08.2018 12:32
В Чернівцях на об’їзній горіло авто У четвер, 16 серпня, під Чернівцями на об’їзній дорозі загорілась автівка марки ВАЗ.
- 16.08.2018 12:04
Злочинець потрапив за грати через помилки в записці В Ізраїлі стався незвичайний випадок - через поганий правопис вдалось затримати та віддати в руки правосуддя грабіжника банку.
- 16.08.2018 11:09
Матіос заявив про звільнення Холодницького За словами керівника військової прокуратури України Анатолія Матіоса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
- 16.08.2018 10:06
Знавців запрошують долучитись до змін українського правопису Нове та доповнене видання українського правопису було представлене на обговорення Міністерством науки та освіти України
- 16.08.2018 09:48

Всі новини