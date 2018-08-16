



На Кіцманщині змія покусала місцевого жителя - 16.08.2018 11:31

Згідно з повідомленням прес-служби Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області, на Буковині в Кіцманському районі місцевий житель постраждав від укусу змії.

Повідомлення про те, що з діагнозом укус змії потрапила людина, поступило вчора, 15 серпня. Чоловіка було госпиталізовано до Кіцмианської центральної районної лікарні.

Постраждалому 39 років, він є жителем села Хлівище. Чоловік порався на власному подвір’ї, як раптом відчув укус лівої ноги. В найскоріші терміни його направили до найближчої лікарні для подальшого лікування.

В прес-службі ДСНС нагадують про правила поведінки при укусі змії. Постраждалого необхідно якнайшвидше заспокоїти та зробити так, щоб ушкоджена кінцівка або інша частина тіла була нерухомою. Також бажано прикласти щось холодне. Якщо у оточуючих людей в ротовій порожнині та на губах немає подряпин та дрібних ранок, можливо спробувати відсмоктати отруту за рани постраждалого. Також постраждалому необхідно пити багато рідини. Наряду з цими заходами необхідно забезпечити якнайшвидше транспортування людини до медичного закладу, де лікарі нададуть необхідну при укусі змії допомогу.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини