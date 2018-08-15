Через обвал мосту в Генцї постраждали двоє українців

- 15.08.2018 16:50
Через обвал мосту в Генцї постраждали двоє українців

Після обвалу мосту в італійській Генуї в числі постраждалих опинились двоє громадян України. Інформацію про це повідомило представництво генерального консульства України в Мілані на сторінці у Facebook.

Обидва постраждалих українця наразі знаходяться на лікуванні в лікарні Сан Мартін. Зв’язок з ними постійно підтримує Генеральне консульство. Повідомляється, що громадяни України не надходили до інших лікарень - Вілла Скассі та Галлієра.

Перед цим в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляли, що серед загиблих в результаті обрушіння мосту в Генуї українців немає. Водночас, тоді не повідомлялось, чи є українці серед травмованих осіб.

Серед загиблих від падіння мосту Моранді є і інші громадяни, зокрема, троє французів, двоє албанців та один громадянин Молдови.

Згідно з актуальною інформацією, через обрушіння секції мосту Моранді в Генуї загинули 39 осіб, і досі триває рятувально-пошукова операція. Відзначимо, що міст обвалився приблизно опівдні вівторка, 14 серпня. Впала секція мосту довжиною 100 метрів. 

 

Платинова Буковина

Ключові слова: генуя обвал мосту, міст моранді обвал

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