Через обвал мосту в Генцї постраждали двоє українців- 15.08.2018 16:50
Після обвалу мосту в італійській Генуї в числі постраждалих опинились двоє громадян України. Інформацію про це повідомило представництво генерального консульства України в Мілані на сторінці у Facebook.
Обидва постраждалих українця наразі знаходяться на лікуванні в лікарні Сан Мартін. Зв’язок з ними постійно підтримує Генеральне консульство. Повідомляється, що громадяни України не надходили до інших лікарень - Вілла Скассі та Галлієра.
Перед цим в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомляли, що серед загиблих в результаті обрушіння мосту в Генуї українців немає. Водночас, тоді не повідомлялось, чи є українці серед травмованих осіб.
Серед загиблих від падіння мосту Моранді є і інші громадяни, зокрема, троє французів, двоє албанців та один громадянин Молдови.
Згідно з актуальною інформацією, через обрушіння секції мосту Моранді в Генуї загинули 39 осіб, і досі триває рятувально-пошукова операція. Відзначимо, що міст обвалився приблизно опівдні вівторка, 14 серпня. Впала секція мосту довжиною 100 метрів.
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