



США занепокоєні аномальною поведінкою російського супутника - 15.08.2018 15:53

У 2017 році на космічну орбіту Росія вивела новий супутник-інспектор. Як заявляє помічник державного секретаря США з питань контролю за озброєнням Ілем Поблет, наразі даний супутник поводиться аномально.

Згідно заяви США, Росія може використовувати нові озброєння, зокрема, мобільний лазерний комплекс, призначений для знищння космічних супутників.

За словами Поблет, Росією минулого року було запущено супутник - інспектор космічної апаратури, який заразх демонструє аномальну поведінку. Відповідно до цього, США отримує в котрий раз підрвердження того, що реальні дії Росії розбігаються зі зробленими раніше заявами. Нещодавня зловмисна поведінка РФ свідчить про прагнення мілітаризації країною космічного простору.

Помічник держсекретаря США з питань контролю за озброєнням зазначила, що справжнє призначення російського супутника, який зараз демонструє виконання нехарактерних для заявлених раніше завдань, лишається невідомим.

Відзначимо, що раніше віце-президент США Майкл Пенс наголошував на тому, що до 2020 року в США може бути сформована шоста окрема військова служба - космічні війська. До створення такого роду військ в березні цього року закликав прзидент США Дональд Трамп.

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