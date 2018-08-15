



Каріна Жосан - Міс Україна Всесвіт 2018 - 15.08.2018 15:22

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" відбувся напередодні в столиці у Fairmont Grand Hotel Kyiv. З-поміж 18 учасниць фіналу компетентному журі треба було обрати найкрасивішу та найчарівнішу дівчину.

Нею стала одеситка Каріна Жосан, яка і представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".

Переможниця конкурсу є випускницею Одеської академії харчових технологій (2017) за спеціальністю "Готельно-ресторанний та туристичний бізнес". Професійною моделлю Каріна працює з 2016 року, на її рахунку - зйомки в Азії та Європі. Дівчина відзначає, що на сцені цього конкурсу вона мріяла опинитись з 12 років, і цього разу вона йшла на конкурс за перемогою. Кірина розповідає, як дивилась конкурс "Міс Україна Всесвіт" по телевізору у 2006 році. Тоді корону переможниці приміряла Інна Цимбалюк. Саме тоді одеситка Каріна і впевнилась в тому, що через деякий час також зможе завоювати свою корону.

Першою віце-міс була обрана львів’янка Наталія Болюх. Учасниця з Сум Валерія Рябченко отримала титул другої Віце-міс, а третьою стала Анна Дурицька з Білої Церкви. Фіналістка Єкатерина Семенченко з Дніпра отримала звання четвертої Віце-міс. Яна Бєляєва, якій приписують роман із чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджіоглу , отримала приз глядацьких симпатій.

Платинова Буковина

Всі новини