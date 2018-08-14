



На Буковині іноземець угоняв автівки - 14.08.2018 17:17

Зловмисника поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у незаконному заволодінні транспортним засобом.

13-го серпня до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля «Toyota Avensis» на іноземній реєстрації. Зі слів заявника, іномарка була припаркована на стоянці біля КПП «Порубне».

В результаті спільної роботи оперативників Глибоцького відділення поліції, Управління карного розшуку та патрульної поліції, вже невдовзі було встановлено ймовірне місцезнаходження розшукуваного авто. Викрадений легковик правоохоронці помітили неподалік Чернівців на автодорозі у селі Коровія. За кермом іномарки знаходився 22-річний громадянин сусідньої держави.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною першою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Іноземця затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Нагадуємо, на Буковині поліція проводить серію загальнодержавних заходів під умовною назвою «Мігрант». Насамперед, дії правоохоронців спрямовані на попередження та припинення злочинної діяльності іноземців на території нашої держави.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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