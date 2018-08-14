Біля жд вокзалу сталась ДТП з машиною таксі- 14.08.2018 17:19
Неподалік від залізничного вокзалу в Чернівцях сталась аварія за участю машини таксі.
Як повідомляється, на проїзжій частині зіштовхнулись автівка однієї з міських служб таксі та інше легкове авто - мінівен червоного кольору, що рухався в попутному напрямку.
Про аварію в соцмережах повідомили очевидці.
Наразі повідомляється, що рух транспорту в напрямку Дріжзаводу дещо ускладнений. На місце прибула патрульна поліція, правоохоронці виясняють причини та обставини події. Інформація про постраждалих наразі невідома.
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