Швидкісний потяг Чернівці-Львів тимчасово не курсуватиме

- 14.08.2018 15:57
Швидкісний потяг Чернівці-Львів тимчасово не курсуватиме

Поїзд №702-701 сполученням Львів-Чернівці-Львів у період з 14 по 17 серпня не курсуватиме.

Як поснили представники Укрзалізниці, припинення курсування на даному напрямку пов’язане з необхідністю проведення планового ремонту дизель-поїзда ДПКР-2, що курсує за вказаним маршрутом.

Таким чином, не курсуватиме 14 та 16 серпня поїзд у напрямку Львів-Чернівці (№702), а 15 та 17 серпня - у напрямку Чернівці-Львів (№701).

Відзначимо, що дістатись з Чернівців до Львова можна буде найближчим часом 16 серпня та в інші дні наступними поїздами: Чернівці - Білгород-Дністровський, з виїздом о 15:37 та прибуттям у Львів о 21:10; Варна - Мінськ, що відправляється з Чернівців о 17:21 та прибуває до Львова о 22:07; безпересадковий вагон Варна - Київ у складі попереднього потяга (час відправлення та прибуття - той самий); Чернівці - Ковель, з відправленням о 22:25 та прибуттям до Львова о 2:14.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поїзд Чернівці-Львів, швидкісний поїзд з чернівців до львова

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