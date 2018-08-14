



На Місяці були два періоди існування життя - 14.08.2018 15:19

Дослідження природнього супутника землі - Місяця - тривають досить довго, і ще багато чого людство не знає про цей об’єкт. На сьогоднішній день наука використовує сучасні технології та досягнення, аби прдовжувати дослідження та дізнаватись все більше, адже в майбутніх планах - колонізація Місяця та Марсу, та польоти на інші планети.

Вчені вважають, що життя на Місяці дійсно існувало, причому, навіть двічі за всю історію життя супутника Землі були створені сприятнливі умови. Але життя на Місяці двічі й зникало.

Як вважають дослідники, на поверхні Мясяця та під нею міститься значно більше водяного льоду, аніж вважалось раніше. Це означає, що життя на Місяця могло зародитись приблизно 4 та 3,5 мільярди років тому. Саме в цей час умови на супутнику Землі були найбільш сприятливими.

Але наразі вчені поки що не можуть з впевненістю заявити, що могло послужити причиною загибелі життя на Місяці. Це могло бути падіння чисельних астероїдів, катаклізми тощо. не варто виключати, що і Земля з часом перетвориться на пустелю з кратерами, подібно до Місяця. Наука вже знайома з періодами, коли цілі види зникали через падіння гігантських космічних об’єктів, що також призводило до різких та суттєвих змін природних умов на планеті.

Платинова Буковина

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