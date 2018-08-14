



У Росії хочуть відсудити незаконно використовану назву - 14.08.2018 12:19

Експерти з організації Kyiv Civilization Unia & Kyiv Blockchain Unia пропонують звернутись до міжнародних судових інстанцій з позовом до РФ через незаконне використання назв "Русь" та "Росія", які історично належать україні. Також активісти впевнені, що країна має відшкодувати збитки, завдані через привласнення даних назв.

Прецедентом для цього став конфлікт між Грецією та Колишньою Югославською Республікою Македонія, оскільки Греція була не згодна на використання назви Македонія через те, що таку ж саму назву носить історичний регіон в країні.

Топонімічний конфлікт між Україною та Московією нараховує близько 300 років, одже, ця справа може стати найбільшою юридичною кампанією за всю історію людства. І сума відшкодування оцінюється якнайменше у 10 трильйонів доларів США.

Експерти зазначають, що Московія вже давно показала неповагу до рішень міжнародних судів, виконувати які не збирається, одже, разом із висуненням позовів Україна має вести підготовку до арешту міжнародних активів Кремля. Можуть бути заблоковані практично усі міжнародні активи країни, оскільки сума збитків - величезна. Реально майже неможливо оцінити дивіденди України у цивілізаційній, інформаційній, геополітичній та юридичній сферах, бо випадок дійсно є унікальним.

Згідно заяв спеціалістів, назва "Росія" або ж "Ρωσία" (грецькою чи візантійською) - це калька від утворення "Русь", "Руська земля", що знаходилась у Східній Європі з центром у Києві. Виникла Русь як централізована держава на стику VIII-ІХ століть і послужила основою для створення теперішньої України. Натомість, зародження Московії в якості удільного князівства прийшлося на кінець ХІІІ століття. Географічнл держава утворилась на території північних автохтонних фінно-угорських племен, а полтичною основою послужила золотоординська імперія. Лише у другій половині XV виникла централізована держава, що отримала назву Московської митрополії, від чого вже у 1589 пішов Московський патріархат.

Наразі країна має назву Росія, Російська Федерація, у той час як попри розрив у території та часі до Русі чи Руської землі ніякого стосунку вона не має.

Даний проект ще у серпні 2017 року був направлений секретарб РНБО України Олександру Турчинову, переадресований без розгляду до голови парламентського комітету у закордонних справах Ганні Гопко та Миколі Княжницькому, керівнику комітету з питань культури та духовності. Тим не менш, проект і досі не був ними розглянутий.

Платинова Буковина

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