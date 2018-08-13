Помилково сплачені кошти чи пеню можна повернути

- 14.08.2018 10:48
Помилково сплачені кошти чи пеню можна повернути

Відповідно до статті 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику відповідно до ст. 43 ПКУ та ст. 301 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків (п. 43.2 ст. 43 ПКУ).

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми (п. 43.3 ст. 43 ПКУ).

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному п. 200 прим. 1.5 ст. 200 прим. 1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (п. 43.4 прим. 1 ст. 43 ПКУ).

Згідно п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.
Пунктом 43.6 ст. 43 ПКУ визначено, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

Слід зазначити, що наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146 зі змінами та доповненнями затверджено Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися уЗагальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 135).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Росії хочуть відсудити незаконно використовану назву Експерти з організації Kyiv Civilization Unia & Kyiv Blockchain Unia пропонують звернутись до міжнародних судових інстанцій
- 14.08.2018 12:19
Євробачення-2019 можуть перенести з Ізраїля Термін надання фінансових гарантій у розмірі 12 мільонів євро на проведення Євробачення в Ізраїлі спливає сьогодні ввечері, 14 серпня.
- 14.08.2018 11:09
Перший дзвоник може пролунати в Чернівцях 3 вересня Цього року свято Першого дзвоника - 1 вересня - випадає на суботу. У зв’язку з цим Міністерство освіти та науки України
- 14.08.2018 10:40
Чернівчан запрошують на вечір пам’яті Скрябіна В Чернівцях наступної п’ятниці, 17 серпня, відбудеться вечір пам’яті відомого українського
- 14.08.2018 09:57
Місія МВФ прибуває до України у вересні У відповідь на офіційне прохання Києва Міжнародий валютний фонд направить до України делегацію.
- 14.08.2018 09:34
В Чернівцях в реабілітаційному центрі раптово помер пацієнт В Чернівцях в реабілітаційному центрі для алко- та наркозалежних за загадкових обставин помер один з пацієнтів установи.
- 13.08.2018 17:32
25 серпня в Чернівцях відбудеться вело-фестиваль Асоціація велосипедистів міста Чернівці планує провести 25 серпня велопробіг.
- 13.08.2018 16:34
В.о. мера Чернівців Продан розказав про кабінет міського голови Секретар міської ради Василь Продан тимчасово виконує обов'язки міського голови, Чернівців, поки місто існує без мера. Наразі секретар обіймає кабінет мера.
- 13.08.2018 15:59
В Івано-Франковську обстріляли тролейбус Надзвичайна подія сталась вдень в понеділок, 13 серпня, в Івано-Франковську. Невідома особа вистрілила
- 13.08.2018 15:42
Вчені пояснили незвичайний малюнок поверхні Юпітера Незвичайне кольорове забарвлення Юпітера та завихрення в атмосфері планети нарешті знайшли пояснення
- 13.08.2018 15:12

Всі новини