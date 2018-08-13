



Перший дзвоник може пролунати в Чернівцях 3 вересня - 14.08.2018 10:40

Цього року свято Першого дзвоника - 1 вересня - випадає на суботу. У зв’язку з цим Міністерство освіти та науки України рекомендує кожному навчальному закладу самостійно визначати дату проведення свята Першого дзвоника. Це може бути як субота 1 вересня, так і понеділок 3 вересня.

Відповідно до цього, всі освітні заклади Чернівців та області мають окремо вирішувати дату проведення святкової лінійки, як відзначила заступниця начальника управління освіти Чернівецької міськради Олена Кузьміна.

Для того, щоб не перевантажувати перший навчальний тиждень, управління освіти рекомендує зупинити вибір на даті 3 вересня. Це дозволить також звільнити вчителів від виклику на роботу у суботу, 1 вересня.

Управління освіти міськради збере до 28 серпня інформацію стососнов проведення в закладах свята Першого дзвоника - в який день воно відбуватиметься в тій чи іншій школі. Також, за словами Кузьміної, школи сусідніх міст та Києва мають намір провести святкову лінійку в понеділок, 3 вересня.

Платинова Буковина, Чернівці

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