Перший дзвоник може пролунати в Чернівцях 3 вересня

- 14.08.2018 10:40
Перший дзвоник може пролунати в Чернівцях 3 вересня

Цього року свято Першого дзвоника - 1 вересня - випадає на суботу. У зв’язку з цим Міністерство освіти та науки України рекомендує кожному навчальному закладу самостійно визначати дату проведення свята Першого дзвоника. Це може бути як субота 1 вересня, так і понеділок 3 вересня.

Відповідно до цього, всі освітні заклади Чернівців та області мають окремо вирішувати дату проведення святкової лінійки, як відзначила заступниця начальника управління освіти Чернівецької міськради Олена Кузьміна. 

Для того, щоб не перевантажувати перший навчальний тиждень, управління освіти рекомендує зупинити вибір на даті 3 вересня. Це дозволить також звільнити вчителів від виклику на роботу у суботу, 1 вересня. 

Управління освіти міськради збере до 28 серпня інформацію стососнов проведення в закладах свята Першого дзвоника - в який день воно відбуватиметься в тій чи іншій школі. Також, за словами Кузьміної, школи сусідніх міст та Києва мають намір провести святкову лінійку в понеділок, 3 вересня.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: свято першого дзвоника, перший дзвоник 2018, перший дзвоник чернівці 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

У Росії хочуть відсудити незаконно використовану назву Експерти з організації Kyiv Civilization Unia & Kyiv Blockchain Unia пропонують звернутись до міжнародних судових інстанцій
- 14.08.2018 12:19
Євробачення-2019 можуть перенести з Ізраїля Термін надання фінансових гарантій у розмірі 12 мільонів євро на проведення Євробачення в Ізраїлі спливає сьогодні ввечері, 14 серпня.
- 14.08.2018 11:09
Помилково сплачені кошти чи пеню можна повернути Відповідно до статті 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
- 14.08.2018 10:48
Чернівчан запрошують на вечір пам’яті Скрябіна В Чернівцях наступної п’ятниці, 17 серпня, відбудеться вечір пам’яті відомого українського
- 14.08.2018 09:57
Місія МВФ прибуває до України у вересні У відповідь на офіційне прохання Києва Міжнародий валютний фонд направить до України делегацію.
- 14.08.2018 09:34
В Чернівцях в реабілітаційному центрі раптово помер пацієнт В Чернівцях в реабілітаційному центрі для алко- та наркозалежних за загадкових обставин помер один з пацієнтів установи.
- 13.08.2018 17:32
25 серпня в Чернівцях відбудеться вело-фестиваль Асоціація велосипедистів міста Чернівці планує провести 25 серпня велопробіг.
- 13.08.2018 16:34
В.о. мера Чернівців Продан розказав про кабінет міського голови Секретар міської ради Василь Продан тимчасово виконує обов'язки міського голови, Чернівців, поки місто існує без мера. Наразі секретар обіймає кабінет мера.
- 13.08.2018 15:59
В Івано-Франковську обстріляли тролейбус Надзвичайна подія сталась вдень в понеділок, 13 серпня, в Івано-Франковську. Невідома особа вистрілила
- 13.08.2018 15:42
Вчені пояснили незвичайний малюнок поверхні Юпітера Незвичайне кольорове забарвлення Юпітера та завихрення в атмосфері планети нарешті знайшли пояснення
- 13.08.2018 15:12

Всі новини