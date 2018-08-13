Чернівчан запрошують на вечір пам’яті Скрябіна- 14.08.2018 09:57
В Чернівцях наступної п’ятниці, 17 серпня, відбудеться вечір пам’яті відомого українського артиста та шоумена Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка).
Всіх бажаючих запрошують до пабу RePublic. Вхід на захід - вільний.
Музичний супровід вечора гарантує Ігор Андроник, що виступатиме з гітарою. Також бажаючі зможуть переглянути концерт пам’яті Скрябіна 2015 року.
Початок заходу - о 21:00.
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