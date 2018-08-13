



Чернівчан запрошують на вечір пам’яті Скрябіна - 14.08.2018 09:57

В Чернівцях наступної п’ятниці, 17 серпня, відбудеться вечір пам’яті відомого українського артиста та шоумена Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка).

Всіх бажаючих запрошують до пабу RePublic. Вхід на захід - вільний.

Музичний супровід вечора гарантує Ігор Андроник, що виступатиме з гітарою. Також бажаючі зможуть переглянути концерт пам’яті Скрябіна 2015 року.

Початок заходу - о 21:00.

Платинова Буковина, Чернівці

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