25 серпня в Чернівцях відбудеться вело-фестиваль

- 13.08.2018 16:34
25 серпня в Чернівцях відбудеться вело-фестиваль

Асоціація велосипедистів міста Чернівці планує провести 25 серпня велопробіг.

Про подію повідомили в прес-службі Чернівецької міської ради.

Фестиваль відбуватиметься в Чернівцях, розпочнуться святкові заходи на Соборній площі о 17:00. які триватимуть до 23:00. В рамках фестивалю також відбудеться велопробіг - з 21:30 до 22:10. Маршрут учасників стартуватиме від Соборної площі та завершиться там же. На шляху учасники проїдуть вулицею Героїв Майдану, проспектом Незалежності, вулицею Небесної Сотні, вулицею Юрія Федьковича. Після мартшрут перейде на вулицю Садову до вулиці Героїв Майдану, звідки учасники велопробігу знову попрямують до Соборної площі, звідки і починали.

Учасникам та гостям велофестивалю прочитають лекцію на тему догляду за "залізним конем". Окрім того, поліцейські проведуть бесіду стосовно правил дорожнього руху для велосипедистів. Організатори також обіцяють цікавий інтерактив - гру для учасників велофестивалю.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці велофестиваль, пробіг на велосипедах чернівці

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