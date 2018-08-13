



В.о. мера Чернівців Продан розказав про кабінет міського голови - 13.08.2018 15:59

Секретар міської ради Василь Продан тимчасово виконує обов'язки міського голови, Чернівців, поки місто існує без мера. Наразі секретар обіймає кабінет мера.

Продан пояснив, чому працює в кабінеті мера. За його словами, мерське крісло належить не певній людині, а громаді, оскільки Україна не є монархічною. Тому і кабінет є просто кабінетом, а крісло мера - таке саме робоче місце, як і інші. продан відзначив лише, що звідти дійсно зручніше працювати, оскільки в кабінеті мера є спецзв'язок та всі необхідні для керування містом телефони.

Перш за все, чому секретар опинився в цьому кабінеті, він згадав прийом посла Швеції. За словами Продана, в кабінеті мера для прийому високих гостей та офіційних осіб створено найкращі умови, ніж будь-де в міській раді.

Також секретар зазначив, що в той момент він представляв не себе особисто, в місто Чернівців. Тому і було вирішено обрати кабінет мера як найбільш презентабельне місце для прийома поважного гостя.

Платинова Буковина, Чернівці

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