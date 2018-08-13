



В Івано-Франковську обстріляли тролейбус - 13.08.2018 15:42

Надзвичайна подія сталась вдень в понеділок, 13 серпня, в Івано-Франковську. Невідома особа вистрілила в лобове скло тролейбуса. В цей час в трансорті знаходились пасажири.

Про подію розповів на своїй сторінці у Facebook мер Франковська Роман Марцинків.

Під обстріл потрапив міський тролейбус маршруту №2 на зупинці "Крок". Куля потрапила в лобове скло тролейбуса.

Практично одразу після постріла водій тролейбуса відчинила двері та випустила пасажирів. Ніхто з людей результаті обстрілу не постраждав. На місце одразу ж виїхав пполіцейський патруль та ревізор з безпеки руху комунального підприємства "Електроавтотранс". Наразі встановлюється особистість, що здійснила обстріл громадського транспорту.

Платинова Буковина

Всі новини