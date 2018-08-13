



Вчені пояснили незвичайний малюнок поверхні Юпітера - 13.08.2018 15:12

Незвичайне кольорове забарвлення Юпітера та завихрення в атмосфері планети нарешті знайшли пояснення. Результати відкриття були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal.

Група вчених-астрофізиків, серед яких - Навид Константину та Джеффрі Паркер, висунули теорію про те, що струмені від потоку газів навколо зовнішньої атмосфери планети фактично розділені одне від одного та були сформовані за допомогою наагнічених газів з поверхні Юпітеру.

Зовнішній вигляд планети формують яскраві смуги аміачних хмар, що створюються за допомогою вітрових смуг, що знизу охоплюють газову планету. Поведінка таких газових потоків дещо схожа на потоки в земній атмосфері, однак, на Юпітері атмосфера - значно важча, одже, тут діють зовсім інакші закони.

Дані висновки вдалось отримати за допомогою космічного зонду "Юнона". Апарат показав, що струменеві потоки простягаються на глибину до 3000 кілометрів.

Платинова Буковина

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