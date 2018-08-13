ДТП на трасі Київ-Чоп - один загиблий та 5 постраждалих

- 13.08.2018 13:31
ДТП на трасі Київ-Чоп - один загиблий та 5 постраждалих

 На Львівщині в ДТП загинув молодий байкер. Згідно з повідомленням державної служби з надзвичайних ситуацій, в даному ДТП 13 серпня постраждали ще п'ятеро осіб.

Надзвичайна подія сталась поблизу селища міського типру Олесько Буського району на автомобільній трасі Київ-Чоп. Йдться про зіткнення мотоциклу BMW з легковиком Volkswagen Venta, за кермом якого знаходилась 22-літня жителька села Кути.

На місці від отриманих травм помер 27-річний водій мотоцикла.

З травмами різного ступеня складності до Буської центральної районної лікарні були госпіталізовані п'ятеро людей, в тому числі і дві малолітні дитини - у віці 3 місяці та 1 рік.

Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно деблокували водія автомобіля та відключили акумуляторні батареї, аби запобігти загорянню автівки.

Платинова Буковина

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