



Екс-депутат Чернівецької міськради став заступником Фищука - 13.08.2018 12:41

На апаратній нараді в понеділок, 13 серпня, губернатор Чернівецької бласті Олександр Фищук представив нового заступника. Так, заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації став колишній чиновник Чернівецької міськради Мирослав Дмитрович Заячук.

Відзначається, що вже з 14 серпня, тобто, з завтрашнього дня, Заячук приступить до виконання нових обов'язків. Чиновник буде займатись гуманітарним напрямком облдержадміністрації, а власне, освітньою галуззю.

Мирослав Заячук є уродженцем Івано-Франківської області - він народився 13 червня 1975 року в селі Яблунів Косівського району. В 1997 році він закінчив НУ імені Ю.Федьковича за спеціальністю "Географія" з можливістю викладати, у 2001 році отримав кандидатський ступінь географічних наук, у 2004 році став доцентом кафедри географії та картографії України, а у 2016 році отримав ступінь доктора географічних наук.

Заячук у 2010 році був депутатом Чернівеьцої міськради 6 скликання. До Верховної Ради України він балотувався у 2014 році і був включений під №214 до виборчого списку "Народного фронту".

Платинова Буковина, Чернівці

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