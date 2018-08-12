Новий стадіон ФІФА з'явиться в Чернівцях до дня міста- 13.08.2018 12:18
В Чернівцях до Дня міста, що традиційно святкується в перші вихідні жовтня, планується відкрити новий сучасний стадіон, що тотримає одразу три футбольні поля.
Кошти на облаштування стадіону у розмірі 300 тисяч євро надала Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Також на даний проект з міського бюджету Чернівців було виділено близько 10 мільйонів гривень.
На вулиці Головній наразі зводиться стадіон, кошти на який надала ФІФА.
Ззанчимо, що відкрити його та здати в експлуатацію мали ще у 2014 році, однак, бездіяльність міського голови та депутатів місмькради призвели до затягування термінів завершення робіт, тож новий стадіон все ще не був зданий в експлуатацію.
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