



Курс гривні може обвалитись через кризу в РФ та Туреччині - 13.08.2018 12:09

Досить різкий обвал курсу стався з російським рублем та турецькою лірою. Не варто виключати, що найближчим часом курс гривні також може коливатись.

Минулої п'ятниці, 10 серпня, турецька ліра втратила у ціні одразу ж 7%. Що стосується рубля, то вперше за два роки валюта перейшла межу у 67 рублів за долар. Відомо, що обидві країни наразі знаходяться під американськими санкціями. Світові спецціалісти вважають, що такі різкі коливання на валютних ринках можуть викликати нову фінансову кризу. Коірм того, коливання курсу турецької ліри також вчинили вплив і на курс євро.

Так, формально фінансисти вбачають різке падіння курсу валют Турції та РФ у санкціях з боку США. Алюміній та сталь з Туреччини тепер обкладаються збільшеним митом - 50% замість 20%. Однак, ще до таких змін у Туреччині почались проблеми з валютою. Долар вартував з початку року 3,79 лір, сягнув позначки 6,83 ліри за олар вже ближче до середини серпня. Девальвації сприяв високий дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Через невизначеність політики турецького керівництва після виборів також виник певний тиск на курс.

Зазначимо, що в Туреччині відбулись дострокові президентські вибори, на яких перемогу отримав діючий президент Реджеп Ердоган. Тепер в країні - президентська форма керування, що означає право президента на призначення топ-чиновників, зокрема, голову цетрального банку. Це також могло сприяти падінню курсу ліри.

Довготривалі коредитні рейтинги Турції було змінено рейтинговим агентством Fitch після виборів. І Fitch загалом надає негативний прогноз по країни, зокрема, через дефіцит рахунку поточних операції, складнощі з зовнішнім фінансуванням, труднощами, що виникли через валютні борги приватного сектору з причини падіння курсу ліри.

Дещо схоже сталось і в Росії. Через санкції США рубль преив різке падіння до 2-річного мінімуму. Однак, росіянам простіше страхуватись від неприємностей - завдяки високим цінам на нафту нафта марки Brent наразі вартуєблизько 70 доларів за бареь, у той час як бюджет РФ базується на вартості 55 доларів за барель. Навесні, як зазначає аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко, також просів курс рубля, однак, він вирівнявся. На той момент санкції носили точковий характер, оскільки торкнулись 38 офіційних осіб, бізнесменів та компаній. Нинішня ж ситуація стосуватиметься економіки усієї країни.

Оскільки курс зачепив дві великі держави, криза може стосуватись усього регіону, та загрожувтиме Україні. Досить складно передбачити нарямок руху курс гривні. Зазначимо, що дохід українських єврооблігації зростає на фоні росту доходності держоблігацій Туреччини. Через підвищення мит на сталь з Туреччини ціни на метал впадуть в чорноморському ргіоні, що не є вигідним для України.

Окрім того, на фоні кризових процесів відбувається витік глобальнго капіталу, адже інвестори прагнуть до спокою та стабільності, що найкраще зараз шукати у США.

Фінансові експерти вважають, що ситуація з курсом у Туреччині та Росії може спричинини нову глобальну фінансову кризу, що вилилась для Росії у 1998 році дефолтом. Естафету проблем з курсом цілком врогідно може прийняти Іспанія. Керівник Capital Times Ерік Найман відзначив це чеерез надання 83,3 мільярди доларів турецьким позичальникам. В Goldman Sachsпрогнозують, що падіння турецької ліри до доллара на рівні 7,1 може спричинити банкрутство банківської системи Туреччини.

Платинова Буковина

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