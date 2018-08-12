На фестивалі в Іспанії зламалась платформа - сотні постраждалих

- 13.08.2018 10:46
На фестивалі в Іспанії зламалась платформа - сотні постраждалих

В Іспанії, в місті Віго під час спортивно-музичного фестивалю O Marisquino на набережній обрушилась частина дерев'яної платформи, через що у воді опинилиь сотні відвідувачів фестивалю. Багато людей отримали травми різного ступеню важкості.

Інцидент стався в ніч на 13 серпня, близько опівночі.

Зазначається, що на конструкції перед падінням знаходилось дуже велика кількість людей. На момент події серед натовпу людей виникла паніка, через що виникли додаткові травмування. Останні дані свідчасть про те, що загалом нараховується 266 постраждалих осіб, з яких 5 людей перебувають у важкому стані.

З поламаної платформи багато людей потрапили у воду, рятувати яких допомагали працівники екстренних служб та водолази.

Місцева поліція повідомляє, що рятувальники діяли максимально оперативно, і в результаті даної подіїі ніхто не загинув.

Платинова Буковина

Ключові слова: концерт в віго, платформа впала в воду на концерті в іспанії

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