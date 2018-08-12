



Майбутні вибори схожі з виборами 1999 року - Ющенко - 13.08.2018 09:32

Третій президент України Віктор Ющенко, що займав президентський пост протягом 2005-2010 років, висловив свою думку стосовно майбутніх президентських виборів в Україні.



За словами Ющенка, майбутні вибори дещо схожі з виборами 1999 року.

Журналісти задали питання Ющенкові стосовно того, чи порадив би він Порошенку балотуватись на другий президентський термін.

Віктор Ющенко зазначив, що у 21998 році напередодні виборів майже весь Хрещатик був у палатках, з плакатами опозиції, що кожен день бачив на той час діючих президент України Леонід Кучма. Мало би хто у тій ситуації порадив би йому брати участь у виборах. Проте, ситуація обернулась таким чином, що Кучма одержав перемогу на виборах і випередив у другому турі виборів комуніста Петра Симоненка, набравши 56,25% голосів.

Платинова Буковина

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