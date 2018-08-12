Майбутні вибори схожі з виборами 1999 року - Ющенко- 13.08.2018 09:32
Третій президент України Віктор Ющенко, що займав президентський пост протягом 2005-2010 років, висловив свою думку стосовно майбутніх президентських виборів в Україні.
За словами Ющенка, майбутні вибори дещо схожі з виборами 1999 року.
Журналісти задали питання Ющенкові стосовно того, чи порадив би він Порошенку балотуватись на другий президентський термін.
Віктор Ющенко зазначив, що у 21998 році напередодні виборів майже весь Хрещатик був у палатках, з плакатами опозиції, що кожен день бачив на той час діючих президент України Леонід Кучма. Мало би хто у тій ситуації порадив би йому брати участь у виборах. Проте, ситуація обернулась таким чином, що Кучма одержав перемогу на виборах і випередив у другому турі виборів комуніста Петра Симоненка, набравши 56,25% голосів.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.08.2018 12:41
- 13.08.2018 12:18
- 13.08.2018 12:09
- 13.08.2018 11:03
- 13.08.2018 10:46
- 13.08.2018 10:36
- 13.08.2018 10:19
- 13.08.2018 09:24
- 12.08.2018 20:05
- 12.08.2018 10:00