У Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця- 12.08.2018 20:05
У Києві введено спецплан для розшуку і затримання зловмисників
У Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.
За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли в приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.
Повідомляється, що правоохоронці ввели спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників.
Відзначимо, що повідомлення про напад на вулиці Щербакова надійшло о 20:00. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції.
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