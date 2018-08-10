У Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця

- 12.08.2018 20:05
У Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця


У Києві введено спецплан для розшуку і затримання зловмисників

У Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

За словами свідків, троє чоловіків у масках забігли в приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки". Охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.

Повідомляється, що правоохоронці ввели спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників.

Відзначимо, що повідомлення про напад на вулиці Щербакова надійшло о 20:00. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції.

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