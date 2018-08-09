Колишня наречена Володимира Кличка продає особняк за 1,6 мільйона доларів

- 09.08.2018 14:43
Колишня наречена Володимира Кличка продає особняк за 1,6 мільйона доларів

Хайден Панеттьєрі намір позбутися від шикарного будинку, в якому вона шість років жила разом з Володимиром Кличком. Величезне заміський маєток площею 450 квадратних метрів розташоване в місті Нешвілл. Нагадаємо, що Володимир Кличко розлучився з нареченою після дев'яти років стосунків

Мабуть, Хайден вирішила обірвати всі зв'язки з минулим, і тому виставила на продаж особняк, який колись набувала разом з Кличком. Будинок був куплений в 2012 році в штаті Теннессі після того, як Панеттьєрі почала грати в серіалі «Нешвілл». Тоді зірка проводила багато часу в однойменному містечку, і тому захотіла придбати там нерухомість.

Кличко часто відвідував наречену в їх шикарному особняку

Тепер же, коли зйомки проекту закінчені, актриса вирішила перебратися в Лос-Анджелес і виставила шикарний будинок на продаж за 1,6 мільйона доларів.

Сам особняк має площу в 450 квадратних метрів. На двох поверхах розташувалося чотири спальні, п'ять ванних кімнат тренажерний зал і дитяча. Родзинкою будинку є велика дворова територія, де розташований басейн і шезлонги.

Шанувальники Панеттьєрі впевнені, що продаж нерухомості не пов'язана з розставанням голлівудської зірки з колишнім боксером. На їхню думку, Хайден в будь-якому випадку позбулася б від будинку після того, як закінчилися зйомки «Нешвілла». По всій видимості, права на особняк, придбаний парою, належать саме актрисі, оскільки тепер вона розпоряджається ним в повній мірі.

У перервах між зйомками Хайден воліла відпочивати на задньому дворі

Поки невідомо, на яких умовах відбулося розлучення Хайден і Володимира. Справа в тому, що за дев'ять років відносин наречений і наречена встигли не тільки придбати кілька об'єктів нерухомості, але і завести спільну дитину.

Зараз трирічна дочка зіркової пари Кайя Євдокія проживає з матір'ю, але цілком можливо, Кличко захоче, щоб малятко перебувала поруч з ним. Раніше родичі актриси відзначали, що Хайден і Володимиру вдалося розлучитися без скандалів.

За інформацією Tatler, найближчим часом голлівудська зірка збирається купити новий особняк в Лос-Анджелесі. Після цього артистка зробить невелику перерву в зйомках. Це час вона планує провести з рідними і близькими

Платинова Буковина, Чернівці

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