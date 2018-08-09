Чоловік Ані Лорак висловився після скандалу зі зрадою

- 11.08.2018 16:13
Чоловік Ані Лорак висловився після скандалу зі зрадою

Поки Ані Лорак була на гастролях, її чоловіка застали в київському караоке-клубі з симпатичною брюнеткою. З боку було помітно, що між молодими людьми є певний зв'язок. Чоловік співачки по-своєму пояснив ситуацію, що склалася.

Ще недавно шлюб Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу вважався зразковим . У 2009 році Ані Лорак вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. У подружжя з'явилася донька, пізніше пара замислювалася навіть про народження другої дитини. А недавно Мурата застали в компанії моделі Яни Бєляєвої в одному з київських караоке-клубів.

Пізніше про Налчаджиоглу стали спливати невтішні факти про те, що він нібито протягом тривалого часу зустрічається з Бєляєвої, купує їй подарунки на гроші дружини і веде неналежний спосіб життя.

Ані Лорак вирішила не коментувати зраду благовірного. За артистку заступився її батько, заявивши, що не варто втручатися в особисте життя його дочки. Трохи пізніше і Налчаджиоглу перервав мовчання, опублікувавши в «Сторіс» цитату, яку багато хто визнав за пояснення його вчинків.

«Не оцінюйте мої вчинки, думки і почуття, зі своєї точки зору. Ви не знаєте навіть половини того, що діється всередині мене », - такий запис опублікував Мурат в соцмережі.

Таке послання залишив чоловік Ані Лорак після новин про його зраду 

І якщо Лорак навряд чи в захваті від того, що відбувається в її родині, а ось її передбачуваної суперниці Яні Бєляєвої така популярність, схоже, на руку. Модель пройшла у фінал «Міс України-Всесвіт 2018», який відбудеться 14 серпня в Києві. В даний час 26-річна Бєляєва просить фоловерів підтримати її кандидатуру в конкурсі. «Вже йде голосування. Буду вдячна вашій підтримці », - писала брюнетка в« Сторіс ».

Також Яна часто скаржиться, що останнім часом її атакують недоброзичливці, які не втомлюються називати її «розлучниця». Модель не поспішає коментувати відносини з Муратом, ніж підігріває ще більший інтерес до своєї персони.

До речі, крім Бєляєвої, в конкурсі краси візьме участь не менше скандально відома модель Анна Дурицька. Саме вона супроводжувала Бориса Нємцова в фатальний день, 27 лютого 2015 року, коли політика вбили. Нагадаємо, Дурицька не постраждала і втекла з Росії.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Модель Яна Бєляева, коханка чоловіка Ані Лорак фото

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