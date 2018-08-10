Хлопчик загорівся кусаючи торт. Відео- 10.08.2018 19:31
На кадрах видно, що хлопчик ігноруючи запалену святкову свічку, несамовито кидається в торт щоб якнаймога скорше їм поласувати. До цього відео привернули увагу журналісти видання Daily Mail. Вогонь зі свічки в туж мить перекинувся на його волосся. На щастя дорослі, що стояли поруч швидко зреагували та загасили вогонь голими руками. Навколо чути крики, а стоять поруч гості встигають швидко загасити загоряння. Мати обіймає сина та цілує його голову. Дитина починає плакати. На відео помітно що свічка була у формі цифри нуль. Ролик зібрав 7,1 мільйона переглядів та більше, ніж тринадцять тисяч комментарів.
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