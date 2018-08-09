З викинутих в поле яєць вилупився виводок курчат- 10.08.2018 14:11
Жителі Мінської області Білорусі натрапили на сотні викинутих в поле яєць, з яких через спеку почали вилуплюються курчата. Сюжет про це опублікував телеканал ОНТ.
З'ясувалося, що яйця в поле викинули співробітники розташованої неподалік 1-й Мінській птахофабрики. Підприємство вирішило замість утилізації яєць удобрити ними грунт на полях. Однак через палючого сонця з яєць почали вилуплюються пташенята.
Як зазначає ОНТ, після інкубаційного періоду, що вилупилися з яєць курчат відправляють на виробництво, інші ж вважаються шлюбом, їх необхідно знищити - заповнений яйцями контейнер повинен був відправитися на завод з утилізації відходів, але цього не сталося. Підкреслюється, що використання відходів в якості добрив передбачено технологічними нормативними актами.
Прибулий на поле співробітник птахофабрики визнав, що технологічний регламент був порушений, і пообіцяв розібратися в події.
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