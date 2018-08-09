



Поліцейські затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. - 10.08.2018 17:04

9-го серпня до Сокирянського відділення поліції звернувся 33-річний житель села Романківці. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль «Опель», який був припаркований біля сільської ради.

На пошуки транспортного засобу та зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції, котрі забезпечували публічну безпеку та порядок на території району. Завдяки оперативності та професіоналізму поліцейські спільно з небайдужими громадянами по гарячих слідах затримали порушника.

Ним виявився 39-річний житель села Зелена Кельменецького району. Останній у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство та крадіжки, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

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