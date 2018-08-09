Поліцейські затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

- 10.08.2018 17:04
Поліцейські затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

9-го серпня до Сокирянського відділення поліції звернувся 33-річний житель села Романківці. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль «Опель», який був припаркований біля сільської ради.

На пошуки транспортного засобу та зловмисника були орієнтовані всі наряди поліції, котрі забезпечували публічну безпеку та порядок на території району. Завдяки оперативності та професіоналізму поліцейські спільно з небайдужими громадянами по гарячих слідах затримали порушника.

Ним виявився 39-річний житель села Зелена Кельменецького району. Останній у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство та крадіжки, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Хлопчик загорівся кусаючи торт. Відео На кадрах видно, що хлопчик ігноруючи запалену святкову свічку, несамовито кидається в торт щоб якнаймога скорше їм поласувати
- 10.08.2018 19:31
Мураха стащив діамант з крамниці. Відео Комаха без перестанку штовхала по столу дорогоцінний камінь, розмір якого помітно перевищував його власний
- 10.08.2018 16:23
З викинутих в поле яєць вилупився виводок курчат
- 10.08.2018 14:11
Споживачі підакцизних товарів збагатили бюджет міста на понад 52 мільйони
- 10.08.2018 14:01
Вадим Новинський робить кроки, аби завадити наданню Томос Так, в ході його неформальної зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, що відбулася
- 09.08.2018 11:53
Втратили книгу обліку доходів підприємця - що робити? проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) з додержанням встановленого порядку її
- 09.08.2018 10:20
У Чернівцях легковик збив двох пішоходів Серед потерпілих – 7-річна дівчинка. Правоохоронці встановлюють, хто
- 09.08.2018 10:17
Графік відключення світла в Чернівцях 9-10 серпня У зв’язку з ремонтними та оновлювальними роботами на деяких вулицях Чернівців
- 09.08.2018 10:07
За рахунок єдиного податку бюджет Чернівців поповнився більш як на 110 мільйонів Упродовж семи місяців цього року до бюджету Чернівців від суб’єктів господарювання, які
- 09.08.2018 09:28
Цього року більше 8 тисяч чернівчан отримали власний податковий номер За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької
- 09.08.2018 09:26

Всі новини