



У Чернівцях легковик збив двох пішоходів - 09.08.2018 10:17

Серед потерпілих – 7-річна дівчинка. Правоохоронці встановлюють, хто допустив порушення правил дорожнього руху.

7-го серпня близько 20-тої години по вулиці Січових Стрільців у столиці Буковини сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції з’ясувала, що 43-річний житель Хотинщини, керуючи автомобілем «Ауді А6», здійснив наїзд на двох чернівчанок 24-х та 7-ми років.

Мати з донькою в той час переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Як пояснив водій, через захід сонця, яке засліпило йому очі, він не помітив пішоходів та надто пізно почав гальмувати.

Внаслідок ДТП жінка отримала травму голови, а дівчинка переломи обох ніг. Потерпілих госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Платинова Буковина, Чернівці

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