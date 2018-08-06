



Игра МОМО - что делать родителям: рекомендации психолога - 08.08.2018 10:04

Игра МОМО

На вопросы родителей отвечает психолог Виктория Шудель.

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Многие родители меня спрашивают как реагировать, как вести себя – на рынок вышла новая игра Момо, которая потенциально опасна для детей/подростков и даже способна довести до суицида за 4 дня.

Главная особенность – это то, что русскоговорящий бот выпытывает вначале много информации у ребенка, и из гаджета, а потом начинает ребенка шантажировать. Выдавать задания, манипулировать и применять психологические приемы. Звучат проклятия, угрозы убийства семье и самому абоненту. А так как психика ребенка (подростка) незрела – то манипуляцию провести несложно подготовленному человеку.

Тоесть, я хочу обратить ваше внимание на то, что последствия того, как среагирует ребенок на сообщения бота – в первую очередь зависит от того, как этот ребенок/подросток воспитывается, насколько ему уже передается ответственность родителями, и насколько он в контакте с родителями и как проходит процесс сепарации от родителей.

Мои рекомендации:

- в жизни много опасностей, приучайте ребенка/подростка думать головой, а так как зоны головного мозга не зрелы – проговаривайте последствия:

- Я слышала, появилась новая игра МОМО. Спецслужбы говорят, что этот бот устанавливается на телефон как вирус и выкачивает всю информацию о человеке.

- Я думаю, не стоит общаться с этой МОМО – она же может выкачать с телефона все твои старые фото и записи – и распространить по сети…

- Давай предположим, что так и случилось? И вот кто то вытащил с твоего гаджета твою информацию и грозит раскинуть всем – твои действия?

ДАЛЕЕ важно проговорить то, что нет ничего, чтобы могло испортить репутацию очень критично. Люди забывают о новости через 2 дня. А если будут издеваться – сменишь школу/коледж/университет.

Я (и папа/мама) всегда будем любить тебя, чтобы не случилось! Ты всегда нам можешь рассказать о своих проблемах и мы поможем тебе, вместе придумаем как быть (ЭТО ДОЛЖНО быть правдой!!, если у вас не принято «принимать» ребенка любым – задумайтесь о вашей стратегии воспитания).

Родитель: Я ВСЕГДА буду на твоей стороне. Если бы ты знал/знала, сколько мне неприятного от людей пришлось услышать и какие были ситуации в жизни! Но все проходит! (У незрелой детской психики часто возникает ощущение тупика – так мы проговариваем им, что из ЛЮБОГО тупика есть выход!)

МОМО – опасна тем, что применяет психологические приемы. Но я глубоко уверена в том, что реакция на предложения МОМО и на предложения сверстников сфоткаться на вагоне (употребить алкоголь и др.) – лежат в одной плоскости.

С 9 лет передавайте подростку ответственность. Не опекайте. Не воспитывайте на чувстве вины. Не делайте ответственным за вашу жизнь. Дайте подростку жить и дышать отдельно от вас. Не требуйте постоянно быть хорошим. ЕСил не нарушает правила дома – остальное – это его дело! Помогайте подростку сепарироваться от родителей (внутренне и внешне).

Не «Стройте» подростка в его увлечениях, контактах – а будьте рядом, «присоединяйтесь».

Не унижайте детей/подростков, не требуйте полного подчинения родителям. Не требуйте от сына или дочери угождать.

Давайте возможность детям и подросткам говорить «НЕТ» дома. В тех вопросах, которые не принципиальны для домашнего уклада давайте сыновьям и дочерям свободу и возможность выбора ими самими – пусть учатся опираться на себя.

Не стремитесь подстелить соломки 24/7. Развивайте самостоятельность.

Примите то, что совсем скоро подросток отправится в свою отдельную самостоятельную взрослую жизнь, и хорошо бы, чтобы он был к ней подготовлен вами, родителями.

Платинова Буковина, Чернівці

Источник: http://shudel.com.ua/

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