



У Чернівцях виступив Алан Саттон - 08.08.2018 12:43

7 серпня в Чернівцях відбувся концерт відомого органіста Алана Саттона (Англія). Концерт відбувся в рамках міжнародного фестивалю органної музики, який проходить в Чернівцях з 1 по 28 серпня 2018 року. У програмі виступу прозвучали твори англійських композиторів.

Алан Саттон почав займатись органною музикою з 10 річного віку в Англії, пізніше брав майстер-класи гри на органі у Німеччині. Гастролював в Естонії, Угорщині, Японії. З 1989 по 1997 рік працював органістом Шотландської церкви місіонерів у Будапешті. Цікавим фактом є те, що Алан Саттон закінчив історичний факультет Кембриджського університету .

Після закінчення Кембріджу працював керуючим на підприємствах в Англії, а з 1989 року в Угорщині. У 1984 році він отримує диплом Лондонського Королівського музичного коледжу за спеціальністю виконавець органної музикі. Алан Саттон написав кілька хоральних творів, які виконувалися на богослужінні в Будапешті.

З 1989 по 1997 рік пан Саттон працював головним бухгалтером, потім директором в промисловій компанії Угорщини. Алан Саттон довго працював в Дніпрі і працював директором з економіки та планування в українській компанії.

Концерт пройшов в залі органної та камерної музики цо розташований за адресою: Чернівці, вул.Українська, 30 (в минулому будівля Вірменської церкви). Фестиваль приурочений до 27-ї річниці Незалежності України. Як ми писали раніше оголошений конкурс на кращу назву для фестивалю органної музики в Чернівцях. Переглянути, якы саме назви запропонували чернывчани для фестивалю можна, перейшовши за посиланням.

Джерело: Платинова Буковина

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