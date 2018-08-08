У Чернівцях виступив Алан Саттон

- 08.08.2018 12:43
У Чернівцях виступив Алан Саттон

  7 серпня в Чернівцях відбувся концерт відомого органіста Алана Саттона (Англія). Концерт відбувся в рамках міжнародного фестивалю органної музики, який проходить в Чернівцях з 1 по 28 серпня 2018 року. У програмі виступу прозвучали твори англійських композиторів.
Алан Саттон почав займатись органною музикою з 10 річного віку в Англії, пізніше брав майстер-класи гри на органі у Німеччині. Гастролював в Естонії, Угорщині, Японії. З 1989 по 1997 рік працював органістом Шотландської церкви місіонерів у Будапешті. Цікавим фактом є те, що Алан Саттон закінчив історичний факультет Кембриджського університету .
Після закінчення Кембріджу працював керуючим на підприємствах в Англії, а з 1989 року в Угорщині. У 1984 році він отримує диплом Лондонського Королівського музичного коледжу за спеціальністю виконавець органної музикі. Алан Саттон написав кілька хоральних творів, які виконувалися на богослужінні в Будапешті.

З 1989 по 1997 рік пан Саттон працював головним бухгалтером, потім директором в промисловій компанії Угорщини. Алан Саттон довго працював в Дніпрі і працював директором з економіки та планування в українській компанії.
Концерт пройшов в залі органної та камерної музики цо розташований за адресою: Чернівці, вул.Українська, 30 (в минулому будівля Вірменської церкви). Фестиваль приурочений до 27-ї річниці Незалежності України. Як ми писали раніше оголошений конкурс на кращу назву для фестивалю органної музики в Чернівцях. Переглянути, якы саме назви запропонували чернывчани для фестивалю можна, перейшовши за посиланням.

Джерело: Платинова Буковина

Ключові слова: Алан Саттон у Чернівцях, англійський органіст, концерт органної музики у чернівцях

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