Програма міжнародного фестивалю органної музики (Чернівці)

- 08.08.2018 12:18
Програма міжнародного фестивалю органної музики (Чернівці)

У Чернівцях з 1 по 28 серпня 2018 року у Чернівцях в залі органної та камерної музики що розташований за адресою: Чернівці, вул.Українська, 30 проходить міжнародний фестиваль органної музики, парисвячений 27-й річниці Незалежності України. Організатори фестивалю об’явили конкурс на кращу назву для фестиваля органної музики з варіантами назви, які були запропоновані відвідувачами фестивалю, можна ознайомитись перейшовши за посиланням.
У фестивалі беруть участь органісти з Великобританії, Німеччині, Японії, України, Франції, США, Італії, Польщі та Нідерландів.
Програма органної музики (Чернівці):
1.08. Максим Сидоренко (орган, м. Київ); Олена Юдіна (орган, ф-но, Одеса)
2.08. П'ер Зеворт (орган, Франція)
5.08. Жан П'ер Стайверс (орган, Нідерланди)
7.08. Алан Саттон (орган, Англія)
10.08. Сальваторе Пронесті (орган, Італія); Лаура Саруббі (орган, Італія)
12.08. Гейл Арчер (орган, США)
14.08. Михал Бялко (орган, Польша)
17.08. Галина Булиенко (орган, м.Київ, Україна); Карл Немечек (труба, Німетчина- Україна)
19.08. Жан-Марі Леруа (орган, Франція)
22.08. Олена Удрас (орган, м.Одеса, Україна)
24.08. Світлана Бардаус (орган, м.Чернівці, Україна), солісти та творчі колективи Чернівецької обласної філармонії ім. Д.Гнатюка.
Квітки та абонементи можна придбати у кассах Філармоні. тел.52-43-38
Довідка за тел. (050) 766-82-77 або (067) 863-40-04


Джерело: Платинова Буковина

Ключові слова: Програма фестиваль органної музики Чернівці

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