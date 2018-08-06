



Тривають пошуки назви для фестивалю органної мизики у Чернівцях - 08.08.2018 12:40

У Чернівцях з 1 по 28 серпня 2018 року проходить фестиваль органної музики. Організатори фестиваля запропонували всім бажаючим вигадати назву для міжнародного фестиваля органної музики, який по плану має стати щорічним. Шанувальники органної музики можуть запропонувати свїй варіант назви фестиваля, написавши її на стенді біля входу у будинок органної та камерної музики у Чернівцях (вул.Українська, 30).

Станом на 8 серпня запропоновані такі варіанти назви:

Сріблясті візерунки мелодій

Коли звучить музика, гармати мовчать

Душа органу вічна

Органна золота музика

Безмежні симфонії

Орган єднає серця і душі

Органи Світу та України

Музика світла

Органне сяйво

Звездное сияние органа

ORGANO_VOCE

ORGAN of Independence ( ОРГАН Незалежності)

Фестиваль органної музики

Вічна музика неба

Музика Небес

Мелодії Ангелів

Небесні симфонії

VOX DEO

Ця феєрична органна музика

Електричний орган

Конкурс триває до вівторка, 28 серпня 2018 року.

Джерело: Платинова Буковина

Всі новини