



Система e-Receipt (електронний чек) буде інтегрована з Електронним кабінетом - 07.08.2018 22:29

Під час проведення он-лайн конференції заступник начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Іван Матіос відповідав платникам податків на запитання, що стосувались застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Окрім стандартних запитань-відповідей посадовець також розповів про новий механізм реєстрації та обліку розрахункових операцій, який стане альтернативою традиційним касовим апаратам та не буде потребувати додаткових знань і коштів.

Під час спілкування абоненти отримали змістовні відповіді відповідно до теми діалогу. Пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш актуальні питання. З повним переліком питань та відповідей, які надійшли від платників можна ознайомитися на сайті «Територіальні органи ДФС у Чернівецькій області».

Які зміни передбачає проект Постанови «Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій”?

Цей інноваційний проект передбачає вивчення та дослідження новітніх моделей програмно-технічних засобів для здійснення розрахункових операцій, зокрема розробка та впровадження інноваційної системи e-Receipt (електронний чек) та дозволить: найперше – це застосовувати платниками податків для реєстрації розрахункових операцій пристроїв широкого вжитку, таких як персональні комп’ютери, планшети, смартфони; значно спростити процедуру реєстрації - он-лайн реєстрація; скоротити витрати на придбання та обслуговування пристроїв, що здійснюють реєстрацію розрахункових операцій. Учасники пілотного проекту можуть подавати до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо функціонування новітніх моделей.

Чи буде інноваційна система e-Receipt (електронний чек) інтегрована з Електронним кабінетом та іншими бухгалтерськими програмами?

Новітні моделі комплексу стануть альтернативою традиційним касовим апаратам. Основними перевагами інноваційної системи є: гнучкість - може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм (персональні комп’ютери, планшети, смартфони).

Безкоштовність - всі кейси системи будуть безкоштовними для її користувачів та не потребуватимуть абонентської плати за користування;

Доступність - працюватиме цілодобово, кожен день, у вихідні та святкові дні; Інформативність - міститиме значний масив інформації, що забезпечуватиме потреби її користувачів;

Простота - користування системою не потребуватиме спеціальних знань та підготовки її користувачів;

Інтегрованість - можливість інтегруватися з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами;

Захищеність - відповідатиме вимогам захисту інформації;

Автоматизація - не передбачає подання та обробки паперових документів;

Економія часу - мінімальна затрата часу на процес фіскалізації.

Система передбачатиме програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також буде інтегрована з Електронним кабінетом. Традиційні РРО друкують лише паперові чеки та потребують наявності друкуючого пристрою та відповідних витратних матеріалів.

Нова система спрощує цей процес, оскільки передбачає виключно он-лайн реєстрацію через Електронний кабінет та он-лайн передачу (отримання) даних. Система дозволяє виключити послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО, що коштує платникам мінімум 200 грн щомісяця для кожного РРО.

При застосуванні нових моделей РРО платники заощаджують кошти, які витрачаються на придбання традиційних касових апаратів, вартість яких є досить високою - від 4 тис. до 20 тис грн. Фіскальний чек громадяни можуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету. Це дає змогу покупцю у разі необхідності захисту його прав як споживача скористатися електронним чеком та пред’явити його.

Система працюватиме безперебійно. Це забезпечуватиметься двома незалежними центрами обробки даних, які будуть територіально віддалені один від одного. У разі збоїв якогось із дата-центрів здійснюватиметься автоматичне переключення на інший.

Головне управління ДФС у Чернівецькій області

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