Під дією психотропних речовин водій маршрутки віз пасажирів з Чернівців в Заліщики

- 07.08.2018 13:39
Під дією психотропних речовин водій маршрутки віз пасажирів з Чернівців в Заліщики

Працівники Заставнівського відділення поліції викрили порушника в ході проведення профілактичної операції «Перевізник». Правоохоронці зупинили небезпечний рейс і доправили пасажирів до місця призначення іншим транспортом.

Відпрацьовуючи територію району, поліцейські сектору реагування патрульної поліції по обіді 6-го серпня зупинили маршрутний автобус «Mercedes», сполученням «Чернівці-Заліщики».

За кермом мікроавтобуса перебував 29-річний житель села Мамаївці Кіцманського району. Під час перевірки документів поліцейські помітили у чоловіка ознаки сп’яніння.

В подальшому молодика було супроводжено до лікарні для проходження медичного огляду. За висновком лікаря виявилося, що водій-порушник керував маршрутним автобусом під дією психотропних речовин. Чоловік пояснив, що напередодні вживав лікарські препарати.

На нетверезого шофера поліціянти склали протоколи за частиною 2 статті 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) та 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про виявлений факти порушення працівники поліції повідомили співробітників Укртрансбезпеки для подальшого прийняття рішення про позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Платинова Буковина, Чернівці

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