



Міжнародні банки не працюватимуть із Чернівцями через відставку мера - 07.08.2018 10:13

Міжнародні банки не працюватимуть із Чернівцями через відставку мера, – нардеп

Міжнародні фінансові організації призупинять співпрацю із Чернівцями після дострокового припинення повноважень міського голови Олексія Каспрука.

Про це на зустрічі з представниками ЗМІ повідомив народний депутат Микола Федорук, інформує власкор ІА ZIK.

Нардеп заявив, що після відставки мера «ніхто з-за кордону не захоче мати справи з «врємєнщиками».

«Після усунення мене з посади мера у 2011 році німецький державний банк розвитку KfW припинив співпрацю з містом. І зараз буде так само – це буде «мертвий» сезон... Тому зараз ніхто не буде нікому давати ніякі гроші на реалізацію проектів покращення водопостачання Чернівців. Ми знову втратимо роки», – сказав М. Федорук.

Він додав, що співпраця з міжнародними фінансовими організаціями буде припинена через те, що «у Чернівцях при владі «самозванці».

Нагадаємо, у березні 2011 року за схожим сценарієм було усунуто с подсади Миколу Федорука - тоді мера міст Чернівці

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини