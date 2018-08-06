Міжнародні банки не працюватимуть із Чернівцями через відставку мера- 07.08.2018 10:13
Міжнародні банки не працюватимуть із Чернівцями через відставку мера, – нардеп
Міжнародні фінансові організації призупинять співпрацю із Чернівцями після дострокового припинення повноважень міського голови Олексія Каспрука.
Про це на зустрічі з представниками ЗМІ повідомив народний депутат Микола Федорук, інформує власкор ІА ZIK.
Нардеп заявив, що після відставки мера «ніхто з-за кордону не захоче мати справи з «врємєнщиками».
«Після усунення мене з посади мера у 2011 році німецький державний банк розвитку KfW припинив співпрацю з містом. І зараз буде так само – це буде «мертвий» сезон... Тому зараз ніхто не буде нікому давати ніякі гроші на реалізацію проектів покращення водопостачання Чернівців. Ми знову втратимо роки», – сказав М. Федорук.
Він додав, що співпраця з міжнародними фінансовими організаціями буде припинена через те, що «у Чернівцях при владі «самозванці».
Нагадаємо, у березні 2011 року за схожим сценарієм було усунуто с подсади Миколу Федорука - тоді мера міст Чернівці
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